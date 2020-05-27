В Сочи умер первый пациент с коронавирусом

В Сочи скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Мужчина почувствовал себя плохо 11 апреля и сразу обратился за медицинской помощью. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2.

У пациента была диагностирована двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. С 20 апреля он находился на искусственной вентиляции легких, в дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность.

«Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось», - заключили в оперштабе.

По последним данным, в Краснодарском крае выявлено 3 506 случаев коронавируса, 2 257 выздоровели, 29 умерли.

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