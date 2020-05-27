Штормовой ветер в Кузбассе и на Алтае повредил почти 150 зданий и 28 машин

В нескольких районах Кузбасса и Алтайском крае штормовой ветер повалил почти 300 деревьев, повредил 150 домов и 28 автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате порывистого ветра остались без света 4,5 тыс. человек в Кузбассе и некоторое число граждан в Барнауле. В настоящее время подача электроэнергии уже восстановлена.

Также власти решили оказать помощь строительными материалами семьям, пострадавших от непогоды в деревне Константиновка в Кемеровской области.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупреждало жителей об усилении ветра до 25 м/с, ливнях и граде.

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