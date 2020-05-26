Депздрав Москвы опроверг слухи о запрете абортов во время пандемии

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об ограничении возможности прервать беременность в период пандемии коронавируса в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, прерывание беременности по желанию или по медицинским показаниям, не считается плановой медицинской помощью и, по-прежнему, проводится во всех медицинских организациях», — пояснили в депздраве.

В ведомстве пояснили, что исключение в данном случае составляют гинекологические отделения в стационарах, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом.

Также в депздраве напомнили, что перед совершением аборта всех женщин в обязательном порядке консультирует психолог, а направление может выдать только врач женской консультации.

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