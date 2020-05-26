Римский Колизей откроется для туристов с 1 июня
Власти Рима приняли решение возобновить доступ в Колизей для туристов и жителей города после почти двухмесячного закрытия из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».
По заявлению руководства комплекса, для посещения Колизея в ближайшее время потребуется предварительная запись. Также всем туристам на входе будут выдавать маски и измерять температуру.
Помимо основного строения для посещения с начала июня также станут доступны Римский форум и Палатинский холм.
Всего в Италии коронавирусом заразились около 230 тыс. человек, выздоровели 140 тыс, скончались почти 33 тыс.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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