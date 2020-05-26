Римский Колизей откроется для туристов с 1 июня

Власти Рима приняли решение возобновить доступ в Колизей для туристов и жителей города после почти двухмесячного закрытия из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».

По заявлению руководства комплекса, для посещения Колизея в ближайшее время потребуется предварительная запись. Также всем туристам на входе будут выдавать маски и измерять температуру.

Помимо основного строения для посещения с начала июня также станут доступны Римский форум и Палатинский холм.

Всего в Италии коронавирусом заразились около 230 тыс. человек, выздоровели 140 тыс, скончались почти 33 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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