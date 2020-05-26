Костромской парикмахер начал марафон стрижек в течение двух суток без перерыва

В Костроме парикмахер Владислав Демидович после снятия ограничений по коронавирусу намерен установить новый мировой рекорд: 48 часов марафона мужских стрижек без перерывов, сообщает РИА «Новости».

«Наш парикмахер Влад Демидович будет устанавливать новый мировой рекорд: 48 часов стрижек без единого перерыва, без сна и отдыха. Прежний рекорд — 36 часов. На данный момент Влад работает уже больше 30 часов», — рассказали агентству в парикмахерской, где работает мастер.

По словам сотрудников, парикмахер изначально надеялся постричь около 70 человек, однако начал работать быстрее плана и к настоящему моменту обслужил уже 60 посетителей.

Акцию Демидович проводит бесплатно. В первый день к парикмахеру записались 40 человек. Акцию он начал 25 мая в 12.00 по местному времени и планирует закончить к полудню 27 мая.

Парикмахерским и салонам красоты в Костромской области власти разрешили работать с 24 апреля.