В «Бутырке» коронавирус подозревают у трех заключенных
В следственном изоляторе №2 «Бутырка» в Москве выявлено три случая подозрения на коронавирус. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
Уточняется, что все три случая зафиксированы среди заключенных. На данный момент проводятся необходимые лабораторные исследования, пациенты находятся под наблюдением врачей в лазарете.
В пресс-службе отметили, что заболевание протекает в легкой форме, состояние здоровья арестованных оценивается как удовлетворительное.
Все контактировавшие с ними лица изолированы, проводится их тестирование.
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