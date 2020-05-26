В «Бутырке» коронавирус подозревают у трех заключенных

В следственном изоляторе №2 «Бутырка» в Москве выявлено три случая подозрения на коронавирус. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Уточняется, что все три случая зафиксированы среди заключенных. На данный момент проводятся необходимые лабораторные исследования, пациенты находятся под наблюдением врачей в лазарете.

В пресс-службе отметили, что заболевание протекает в легкой форме, состояние здоровья арестованных оценивается как удовлетворительное.

Все контактировавшие с ними лица изолированы, проводится их тестирование.

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