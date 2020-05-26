В Вологде двое детей выпрыгнули из окна горящей квартиры и выжили

В Вологде пятилетняя девочка и двухлетний мальчик выпрыгнули из окна горящей квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК.

Пожар произошел на третьем этаже дома на улице Горького.

По данным следствия, дети находились в квартире вместе с дедушкой. Возгорание увидели строители из соседнего дома, они поспешили на помощь, но обнаружили у двери только 63-леьнего хозяина квартиры. Выяснилось, что за ним захлопнулась дверь и дети остались внутри.

«Следуя указаниям взрослых, дети спрыгнули из окна, их поймали и травм дети не получили», — рассказали в СК.

Там отметили, что у детей серьезные ожоги, они находятся в реанимации.

Дедушка детей также госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

По факту травмирования детей проводится доследственная проверка.

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