В Ростуризме назвали плюсы отдыха в России на фоне коронавируса

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова рассказала о преимуществе отдыха в России. Об этом сообщает НСН.

Она напомнила, что в каждой стране свои меры безопасности, которые рассчитываются с учетом обстановки внутри страны.

«Безопаснее у нас или нет – сказать трудно, но точно спокойнее. Кроме того, если турист заболеет за рубежом, то лечить его там не будут», — заявила Осипова.

Эксперт добавила, что гражданин России на отечественном курорте будет обеспечен лечением, если заразится коронавирусом.

Кроме того, она предупредила о возможных трудностях с возвращением на родину в случае начала второй волны коронавируса.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей