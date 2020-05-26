В Москве больше 500 сотрудников магазинов оштрафованы за отсутствие медзащиты

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице составлено более 500 административных протоколов в отношении сотрудников магазинов за нахождение на рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что всего с 12 по 25 мая в магазинах Москвы был составлен 771 протокол об административных правонарушениях в условиях режима повышенной готовности.

«К сожалению, не во всех магазинах работники соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. В отношении нарушителей будут применены штрафные санкции», — рассказал Немерюк.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий с 12 по 25 мая выяснилось, что 113 объектов торговли продолжали работать во время режима запрета на функционирование. В 153 магазинах не была соблюдена социальная дистанция работниками. Средства индивидуальной защиты не были обнаружены у 505 сотрудников, находившихся на территории магазина. На всех нарушителей составили административные протоколы.

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