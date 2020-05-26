Минздрав сообщил официальное число умерших от COVID-19 медиков

В Минздраве РФ сообщили, что официальное число умерших от COVID-19 медиков в России составляет 101. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава Людмила Летникова, по данным на прошлую пятницу, 22 мая, субъекты подтвердили число умерших медработников.

Она отметила, что министерство ведет регистр умерших медицинских работников в России.

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в России составило 362 342. Выздоровели 131 129 человек, скончались 3807.