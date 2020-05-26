Скончался обитавший в Рижской думе кот Мурис, ему было десять лет. Об этом сообщил бывший мэр Риги, депутат Европарламента, член социал-демократической партии «Согласие» Нил Ушаков на своей странице в Facebook.

Известно, что животное обитало в думе в период с 2011 по 2020 год.

«Ты был очень хороший кот…» — написал Ушаков.

Вместе с Мурисом в Рижской думе также жил кот Кузя.

Занимавший тогда пост мэра Риги Ушаков взял их из приюта еще котятами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скитания Муриса и Кузи: коты съехали из Рижской думы

— Двух котов экс-мэра Риги выселили из городской думы