Скончался обитавший в Рижской думе кот Мурис
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Скончался обитавший в Рижской думе кот Мурис, ему было десять лет. Об этом сообщил бывший мэр Риги, депутат Европарламента, член социал-демократической партии «Согласие» Нил Ушаков на своей странице в Facebook.
Известно, что животное обитало в думе в период с 2011 по 2020 год.
«Ты был очень хороший кот…» — написал Ушаков.
Вместе с Мурисом в Рижской думе также жил кот Кузя.
Занимавший тогда пост мэра Риги Ушаков взял их из приюта еще котятами.
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