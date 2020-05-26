В Вифлееме вновь открылась базилика Рождества Христова

В Вифлееме после введенных ограничительных мер из-за коронавируса вновь открылась базилика Рождества Христова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Базилика была закрыта на протяжении трех месяцев.

Она является одной из самых святых мест для христиан. Предполагается, что именно на том месте, где базилика возведена, родился Иисус Христос.

В период Пасхи ее посещают десятки тысяч паломников со всего света.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме также открылся для посещений после вынужденного двухмесячного перерыва в воскресенье, 24 мая.

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