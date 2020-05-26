Смертность трудоспособного населения в РФ за три месяца превысила показатели 2019 года

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что смертность людей в России в трудоспособном возрасте за три месяца 2020 года уже превысила смертность этой категории людей за этот период в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, за три месяца 2019 года умерли в работоспособном возрасте 36 584 человек, а в 2020 за аналогичный период 37 346.

Брюн добавил, что в Москве в апреле этого года умерли 11 846 человек, а в апреле прошлого года – чуть более 10 тысяч.

«Думаю, наркологические проблемы (в причинах смертности. — прим. «Газета.Ru») выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка», — сказал Брюн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество регистрируемых за сутки смертей от коронавируса в России возрастет в ближайшее время.

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