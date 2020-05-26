Украина запланировала открыть бассейны и спортзалы с 1 июня

В случае улучшения эпидемиологической ситуации на Украине с 1 июня откроются бассейны и спортивные залы. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Также в школах разрешат проводить уроки при условии, что в аудитории будет не более 10 человек.

Помимо этого будет запущен железнодорожный транспорт.

По словам Ляшко, на сайте минздрава 26 или 27 мая появятся рекомендации относительно посещений бассейнов и спортзалов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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