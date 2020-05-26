Площадь пожара под Самарой увеличилась до 1 тыс. «квадратов»

Площадь пожара в поселке Яицкое в Самарской области, где загорелись 11 частных домов, увеличилась до тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Известно, что информация о случившемся поступила в МЧС в 8.30 по местному времени (7.30 мск).

К ликвидации огня привлечено 47 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и 9 единиц техники.

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