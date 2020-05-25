Источник сообщил об увольнении двух задержанных генералов МВД

Арестованные ранее за превышение полномочий генералы МВД Александр Краковский и Александр Бирюков уволены из министерства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, они «уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам».

Ранее стало известно, что генералы МВД Александр Краковский, Александр Бирюков и Александр Брянцев были арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они помогли фигуранту дела о мошенничестве в крупном размере Альберту Худояну добиться перевода на домашний арест.

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