СК предъявил обвинение захватчику заложников в банке в центре Москвы

Следственный комитет предъявил обвинение Алексею Барышникову, захватившему заложников банка в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда в столице Ираклия Сохадзе.

По его словам, мужчине предъявлено обвинение по пунктам «г» и «ж» части 3 статьи 206 УК РФ (захват заложников с применением оружия в отношении двух и более лиц).

Согласно статье, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее представитель столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

23 мая Барышников удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову. По словам мужчины, она у него «что-то украла». Злоумышленник был задержан. Против него возбудили уголовное дело о захвате заложников.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители взрывного устройства при нем не обнаружили. Барышников свою вину в захвате заложников признал.

На вопрос следователя, зачем мужчина устроил подобное в банке, он ответил: «Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит».

По предварительным данным, одной из причин его действий стали долги по кредитам.

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