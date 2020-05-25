Следствие просит арестовать захватчика банка в центре Москвы

Следствие направило в суд ходатайство об аресте задержанного Алексея Барышникова по подозрению в захвате заложников в банке в центре Москвы в субботу, 23 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.

По ее словам, следователи опросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка. Кроме того, назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого.

23 мая Барышников удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову. По словам мужчины, она у него «что-то украла». Злоумышленник был задержан. Против него возбудили уголовное дело о захвате заложников.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители взрывного устройства при нем не обнаружили. Барышников свою вину в захвате заложников признал.

На вопрос следователя, зачем мужчина устроил подобное в банке, он ответил: «Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит».

По предварительным данным, одной из причин его действий стали долги по кредитам.

В настоящее время Барышников находится в изоляторе временного содержания московского главка МВД на улице Петровка.

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