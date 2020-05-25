Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 53 тысячи

В Москве от коронавируса выздоровели еще 3 746 человек, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, число пациентов, выздоровевших от инфекции в столице с начала вспышки, увеличилось до 53 586, рассказала Ракова.

При этом еще 41 пациент, заразившийся коронавирусом, умер в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 2 034, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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