Второй парикмахер из США подверг 56 человек риску заражения коронавирусом

В американском штате Миссури двое местных парикмахеров подвергли риску заболевания коронавирусом 140 клиентов салона, работая в течение восьми дней сами будучи инфицированными. Об этом сообщает телеканал CNN.

В субботу, 23 мая, департамент здравоохранения города Спрингфилд-Грин объявил, что у второго работника местного салона Great Clips обнаружили COVID-19. Он работал с 56 клиентами и мог их заразить.

Днем ранее сообщалось о другом парикмахере, из-за которого могли заболеть 84 клиента и семь сотрудников.

В департаменте надеются, что маски для лица, которые носили и работники, и посетители салона, защитили предполагаемых жертв от вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 344 481 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 5,5 млн.

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