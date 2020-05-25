Лео Бокерия спрогнозировал завершение эпидемии COVID-19
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия спрогнозировал, что эпидемия COVID-19 будет побеждена к концу нынешнего лета. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — выразил мнение Бокерия.
По последним данным, в России выявлены 344 481 случай коронавируса, 113,2 тыс. человек выздоровели, 3,5 тыс. скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Вы забудете об инфекционистах»: назван срок окончания пандемии
— Готовьте системы ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
— ВОЗ: за сутки в мире коронавирусом заразились более 100 тысяч человек