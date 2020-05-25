Лео Бокерия спрогнозировал завершение эпидемии COVID-19

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия спрогнозировал, что эпидемия COVID-19 будет побеждена к концу нынешнего лета. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — выразил мнение Бокерия.

По последним данным, в России выявлены 344 481 случай коронавируса, 113,2 тыс. человек выздоровели, 3,5 тыс. скончались.

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