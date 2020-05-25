Глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за «серьезной заразы»

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что его госпитализировали из-за серьезной «заразы». Об этом он сказал в видеобращении, которое выложил в своем Facebook.

По его словам, помимо него в больницу были доставлены еще несколько чиновников.

«Есть (в больнице) наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации», — сказал Кара-оол.

Он также допустил, что «рано или поздно» о его болезни «станет известно». Глава республики заявил, что будет пытаться «руководить дистанционно».

При этом Кара-оол выразил уверенность, что «это испытание» он и другие чиновники «пройдут», и «все будет хорошо».

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