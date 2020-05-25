В России за сутки потушили 62 лесных пожара

Спасатели за сутки потушили 62 лесных пожара в России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Авиалесоохраны.

Так, согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за последние сутки 24 мая в стране «ликвидировано 62 лесных пожара на площади 10 586 га».

Отмечается, что по состоянию на 00.00 25 мая на российской территории действовали еще 58 лесных пожаров на площади 7924 га, которые активно тушили.

Как стало известно, режим ЧС объявлен на всей территории Забайкальского края и в одном районе Республики Хакасия.