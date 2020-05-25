В Приморском крае локализовали пожар в больнице

В Приморском крае локализовали пожар в Партизанской городской больнице №1. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя регионального ГУ МЧС.

По его словам, пожар локализован в 9.40 (2.40 мск) на площади в 300 кв. м.

«Данных о пострадавших не поступало», — сообщил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что в Партизанской городской больнице №1 на улице Ленинская загорелась кровля приемного покоя. Согласно поступившей информации, из здания лечебного учреждения были эвакуированы 74 человека, в том числе 18 сотрудников.

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