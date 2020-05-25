Baza раскрыла личности задержанных участников перестрелки в Москве

Стали известны личности некоторых подозреваемых в перестрелке на юге Москвы, передает Telegram-канал Baza.

Как сообщалось ранее, полиция уже задержала девять человек после перестрелки на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве.

По информации ресурса, среди них есть русские и приезжие из северо-кавказских регионов. Так, называются следующие имена задержанных: Максим Евлампьев, Герман Титенок и Вадим Русанов.

При этом Telegram-канал «112» сообщает фамилии еще пятерых подозреваемых, которые также были задержаны стражами порядка. Среди них — Хачукаев М. Х., Сулейманов Х. Ж., Тепсуев Ж. А., Манцаев Т. Л и Балиев Д. В.

Ранее стало известно, что СК России возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».

Перестрелка произошла вечером 24 мая на автостоянке рядом с жилым комплексом «Ясный». В вооруженном конфликте участвовали восемь человек. В Москве был введен план «Перехват». Установлено, что как минимум четверо из задержанных — приезжие из Оренбурга.

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