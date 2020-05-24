Берлин сообщил о готовности принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что сделал предложение руководству Москвы о направлении российских пациентов с коронавирусом на лечение в столичные клиники Германии, сообщает ТАСС.

«Мы готовы и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности. Я передал соответствующее предложение также нашему городу-партнеру Москве», — сказал бургомистр.

По словам главы Берлина, Москва официально является городом-побратимом Берлина и местные власти готовы помощь России в борьбе с пандемией.

Он отметил, что ранее направлял аналогичные предложения в Италию, однако власти страны отказались от предложения. Реакции со стороны мэрии Москвы пока не последовало.

По последним данным, в России коронавирус зафиксирован у 344 481 человека, выздоровели 113 299, умер 3541.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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