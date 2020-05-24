Захватчик банка в Москве заявил, что на него не оказывали давление в СК

Задержанный за нападение на московское отделение «Альфа банка» Алексей Барышников сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии, что к нему не применяли силу во время допроса в Следственном комитете, передает «Интерфакс».

«Чувствует себя хорошо. Говорит, что силу при допросе в СК к нему не применяли»», — заявили в ОНК.

По словам представителя комитета, задержанный «понимает, где находится», ведет себя спокойно и доволен условиями содержания, в частности «похвалил утреннюю кашу с курагой, обеденный суп, селедку с пюре».

Суд по делу о захвате заложников в отношении Барышникова состоится завтра, где ему изберут дальнейшую меру пресечения.

Ранее сообщалось, что злоумышленник удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему телеведущую Ольгу Бузову. По словам мужчины, она у него «что-то украла». Мужчина был задержан. Против него возбудили уголовное дело о захвате заложников.

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