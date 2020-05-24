В Ленобласти горит предприятие по изготовлению топливных брикетов

В Ленобласти загорелось предприятие по изготовлению топливных брикетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Возгорание произошло в деревне Гостилицы.

«Горит отдельно стоящий кирпичный ангар, в котором находится производство по изготовлению топливных брикетов из прессованных опилок», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что общая площадь пожара составляет 500 кв. м. В тушении принимают участие 25 человек и семь единиц техники.

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