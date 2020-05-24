В Воронежской области на заводе произошла вспышка коронавируса

Несколько работников Воронежского вагоноремонтного завода заразились коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперштаб.

«На территории завода проводится дезинфекция рабочих мест, тестирование сотрудников и прочие мероприятия», — сказали в оперштабе.

Количество заражений уточняется.

Это уже вторая вспышка на предприятиях в регионе: 22 мая коронавирус подтвердился у 17 работников кондитерской фабрики ООО «КДВ Воронеж».

В Воронежской области коронавирусом заразились 1463, выздоровели 1010, умерли 17 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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