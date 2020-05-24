В США за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 21 тысячу

В США за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 21,6 тысячи, пишет университет Джонса Хопкинса.

Днем раньше заразились 23,8 тысячи пациентов. Всего в стране инфицированы 1,6 миллиона, скончались 97 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бельгии число заражений коронавирусом превысило 57 тысяч

— В Белоруссии число заражений коронавирусом превысило 36 тысяч

— На Украине число случаев коронавируса превысило 13 тысяч