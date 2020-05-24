В России число выздоровевших после коронавируса превысило 113 тысяч

В России за сутки от коронавируса вылечились 5 363 человека, что увеличивает общее число выздоровевших до 113 299, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«За последние сутки выписано 5 363 человека... За весь период выписано 113 299 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что 2 427 человек выписаны в Москве, 357 — в Подмосковье, 328 — в Санкт-Петербурге, 265 — в Дагестане, 141 — в Нижегородской области.

В России выявлено почти 344 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3541 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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