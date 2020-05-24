В России выявлено 8599 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 8599 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, 43,9% новых случаев протекают без симптомов. За сутки зафиксировано 153 летальных исхода, выздоровели после прохождения лечения 5363 человека.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.