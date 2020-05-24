Эпидемиолог назвал условие неуязвимости россиян к коронавирусу

Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико рассказал о главном условии неуязвимости населения России к новому типу коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

Он назвал таким условием появление вакцинации с охватом 95% населения, которая, по его предположению, должна появиться в ближайшее время.

Эпидемиолог также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что массовая вакцинация жителей позволит защитить их от распространения инфекции воздушно-капельным путем.

«ВОЗ ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — подчеркнул Брико.

Он пояснил, что при таком охвате после вакцинации коронавирус «не найдет благоприятную почву» для распространения. По его словам, защищенность россиян будет обеспечена при показателе коллективного иммунитета в 60 — 70%.

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