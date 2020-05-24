Пикап с 12 телами обнаружили в Мексике
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На юго-западе Мексики был обнаружен пикап, в котором находились 12 тел с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает Reuters.
Автомобиль был обнаружен на трассе, которая соединяет штаты Мичоакан и Герреро.
Министерство общественной безопасности штата Мичоакан уточнило, что правоохранительные органы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо.
В полиции также уточнили, что пикап был ранее украден. Выясняются обстоятельства произошедшего.