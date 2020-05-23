В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку

В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел на территории домохозяйства по улице Юдина.

По предварительным данным, утром женщина пошла во двор своего дома, чтобы покормить собаку и поработать в огороде.

«По неустановленной причине животное сорвалось с привязи и набросилось на хозяйку. Тело обнаружила дочь погибшей», — говорится в сообщении.

Собаку нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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