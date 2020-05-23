Мясников назвал «реальное число» болеющих коронавирусом россиян

Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников заявил, что в России в действительности коронавирусом болеют меньше человек, чем это следует из статистики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я сам ежедневно озвучиваю цифру – «всего в России на сегодняшний день 335 тыс. инфицированных». Но это не так!» — написал Мясников.

По его словам, болезнь протекает обычно 7-14 дней, инфицированные на данный момент только те, кто заразился максимум за последние две недели. Остальные же уже перенесли заболевание и приобрели иммунитет.

Врач отметил, что за последние две недели в России выявили 130 случаев коронавируса. Остальные 200 тыс. уже здоровы.

Он добавил, что считал «на коленке» и в уме.

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