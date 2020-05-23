На Украине дети разрушили памятники на могилах

В Харьковской области в поселке Слобожанское полиция устанавливает обстоятельства повреждения памятников на могилах на кладбище. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции.

Предварительно, к совершению преступления причастны дети в возрасте от 6 до 11 лет.

О действиях детей в полицию сообщила 65-летняя местная жительница, которая пришла на кладбище к сыну и увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил.

Полицейские установили, что это были два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Кроме того, правоохранители проверяют причастность к произошедшему 9-летней девочки, которая предложила своим друзьям развлечься таким образом.

Все четверо детей были допрошены, на данный момент принимаются заявления от пострадавших.

Сведения о случившемся были внесены в единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».