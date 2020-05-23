На Украине возбудили дело по факту нападения на офис Медведчука

Полиция Украины завела уголовное дело в связи с акцией протеста, которая прошла под стенами офиса депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Уточняется, что уголовное производство было открыто за совершение хулиганских действий.

«Правоохранители доставили 17 человек в Печерское управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и собирают пояснения», — указано в сообщении.

В полиции Киева рассказали, что после окончания проверки действиям каждого задержанного дадут правовую оценку.

До этого в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что некоторые участники акции нападали на работников офиса и охрану, пытались подорвать офис при помощи взрывпакетов, кидали фаеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской.

Ранее СМИ распространили сообщения о взрыве около офиса Медведчука в Киеве. Однако киевская полиция опровергла их. В правоохранительных органах заявили, что возле офиса Медведчука проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры.

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