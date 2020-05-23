В Новой Москве на свалке опрокинулся грузовик, в салоне заблокирован водитель
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В Новой Москве опрокинулся грузовик с песком, водитель автомобиля заблокирован внутри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествие произошло на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Саларьево».
«В настоящее время спасатели пытаются достать водителя, который оказался заблокированным внутри автомобиля», — уточнил источник.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.