В Новой Москве на свалке опрокинулся грузовик, в салоне заблокирован водитель

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В Новой Москве опрокинулся грузовик с песком, водитель автомобиля заблокирован внутри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествие произошло на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Саларьево».

«В настоящее время спасатели пытаются достать водителя, который оказался заблокированным внутри автомобиля», — уточнил источник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.