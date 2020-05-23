Один человек пострадал во время акции радикалов возле офиса Медведчука в Киеве

Во время акции радикалов возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука пострадал один человек. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

Сообщается, что один из работников охраны офиса был доставлен в больницу «после удара в висок».

«Служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция вместо бандитов задержала 11 человек, которые противостояли бандитской атаке, которые пытались помешать незаконным, противоправным действиям национал-радикалов», — указано в заявлении.

В партии также отметили, что киевская полиция, заблокировав работу службы безопасности офиса, способствовала тому, чтобы радикалы свободно нападали на работников офиса и охрану, пытались подорвать офис при помощи взрывпакетов, кидали фаеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской.

«Лишь после того, как в завершение акции радикалы забросали фаерами сотрудников полиции, правоохранительные органы задержали несколько нападавших», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ распространили сообщения о взрыве около офиса Медведчука в Киеве. Однако киевская полиция опровергла их. В правоохранительных органах заявили, что возле офиса Медведчука проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры.

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