Полиция Киева опровергает сообщения о взрыве около офиса Медведчука

Правоохранительные органы опровергают информацию о взрыве около офиса лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Рядом с офисом Медведчука проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, заявили в полиции. Там добавили, что несколько человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

Информации о пострадавших в полицию не поступало, отметили в правоохранительных органах.

Ранее средства массовой информации сообщали о взрыве около офиса Медведчука в Киеве.

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— СМИ сообщают о взрыве около офиса Медведчука в Киеве