Полиция Киева опровергает сообщения о взрыве около офиса Медведчука
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правоохранительные органы опровергают информацию о взрыве около офиса лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Рядом с офисом Медведчука проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, заявили в полиции. Там добавили, что несколько человек были задержаны за нарушение общественного порядка.
Информации о пострадавших в полицию не поступало, отметили в правоохранительных органах.
Ранее средства массовой информации сообщали о взрыве около офиса Медведчука в Киеве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: