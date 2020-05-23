Хуснуллин признался, что похудел благодаря коронавирусу

Вице-премьер России Марат Хуснуллин признался, что благодаря коронавирусу сумел похудеть. Об этом он сказал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Он отметил, что здоровье у него отличное и жаловаться не на что.

«Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел», — сообщил вице-премьер.

По состоянию на 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 9434 новых случая COVID-19