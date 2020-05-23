В Подмосковье перестал действовать пропускной режим

С субботы, 23 мая, в Московской области официально перестал действовать пропускной режим. Об этом ранее сообщал губернатор Андрей Воробьев в Instagram.

Теперь жителям Подмосковья разрешено во время передвижения не использовать цифровые коды. Воробьев добавил, что при этом для поездки в Москву жителям необходимо оформить соответствующий пропуск, поскольку в столице сохраняется пропускной режим.

Также в Подмосковье начнут постепенно открываться МФЦ, а с 25 мая будет возобновляться работа офисов продаж на стройках жилья и торговля автомобилями. При этом в области сохраняется требование к ношению защитных масок и перчаток.

Всего в России зарегистрировано 326,4 тыс. случаев коронавируса, вылечились 99,8 тыс. пациентов, умерли — 3,2 тыс. человек.

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