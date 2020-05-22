В Московской области начнут штрафовать за отсутствие маски в общественном месте

Руководство Московской области ужесточает «масочный режим» с 25 мая — за отсутствие маски в общественном месте нарушителю грозит штраф, передает ТАСС слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски», — сказал Воробьев.

Он добавил, что с завтрашнего дня жители региона младше 65 лет могут свободно появляться на улице, однако все массовые скопления людей должны быть исключены.

Ранее губернатор заявил, что несмотря на отмену части ограничений, все жители Подмосковья возраста старше 65 лет или имеющие хронические заболевания должны продолжить режим самоизоляции до дальнейшего распоряжения.

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