Ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут в последнюю очередь

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти планируют отменять ограничения на массовые мероприятия в столице из-за пандемии коронавируса в последнюю очередь, передает ТАСС.

«Массовые мероприятия будут открываться в самую последнюю очередь в столице», — сказала Ракова.

22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коэффициент заболеваемости в Москве снизился до 0,97. Столице, по его мнению, удалось избежать худшего сценария развития пандемии.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы рассказали о перспективе открытия предприятий сферы услуг

— Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве