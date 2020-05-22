Правила работы турецких отелей изменят из-за COVID-19

Турция изменит правила работы отелей на фоне пандемии нового типа коронавируса СOVID-19 в целях предотвращения распространения заболевания. Об этом по итогам консультации с турецкими представителями сообщил Роспотребнадзор на сайте.

Так, в совещании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова и замминистра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше.

Новые меры по обеспечению безопасности будут приняты в связи с началом туристического сезона.

В ходе совещания Меше и Попова обсудили опыт других стран по снятию введенных ограничительных мер и разработке дальнейших мер по улучшению эпидемиологической ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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