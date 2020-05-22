Захарова: Россия отвергает претензии США по Договору по открытому небу

Россия отвергает все обвинения США к Москве о нарушении условий Договора по открытому небу, передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Все претензии <...> мы отвергаем, потому что у нас со своей стороны претензий к американской стороне не то, что намного больше, они есть конкретные», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия ранее регулярно публиковала свои претензии к Соединенным Штатам по данному договору.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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