Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Вблизи села Новоселица в Житомирской области Украины арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков, передает Страна.UА со ссылкой на источник в местной полиции.

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.

По показаниям подозреваемого Анатолия Захаренко, все участники произошедшего были давно знакомы между собой. Захаренко рассказал, что после употребления спиртных напитков ночью он остался наедине с двумя из гостей, остальные пошли спать. Один из оставшихся начал предъявлять ему претензии, что он «слил» правоохранительным органам «хорошего парня», которого они тоже хорошо знали.

В результате конфликта один из гостей схватился за нож. Захаренко, в свою очередь, взял ружье и убил сидевших с ним. По словам подозреваемого, от выстрелов проснулись остальные гости, которые также схватились за оружие, привезенное с собой. Однако Захаренко их опередил, застрелив еще пятерых.

Один мужчина остался жив. Он попросил Захаренко отпустить его, сказав, что «ничего не видел и не слышал». Захаренко его отпустил и позволил уйти. После этого подозреваемый сам вызвал полицию и во всем признался.

Источник рассказал, что накануне убийства по подозрению во взятке был задержан начальник местного отдела полиции Руслана Мшанецкого. Заявителем был Захаренко — он сообщил, что местные полицейские пытались «крышевать» его рыболовный бизнес.