Пассажирский самолет упал в Пакистане

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Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» Airbus 320 разбился рядом с аэропортом города Карачи, передает Arab News Pakistan.

Рейс следовал из Лахора.

По предварительным данным, на борту находились более 100 пассажиров.

Местные жители сообщают, что самолет упал на жилые дома.