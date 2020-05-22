В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 30 тысяч

В Сингапуре за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 614, достигнув 30 426, пишет минздрав страны.

В стране скончались 23, выздоровели 12 117 пациентов. Показатель смертности составляет около 0,1% и является одним из самых низких в мире.

1 июня в Сингапуре начнется постепенный выход из карантина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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